На час перевірки салати вилучили

У Москві більше сотні людей звернулось до лікарів із симптомами ботулізму. Третина з них — у реанімації.

Люди їли салат "Лобіо" і салат, де був доданий тунець. Про це повідомляють росЗМІ. Всього хворих на захворювання ботулізму 121.

"Кілька днів тому до московських лікарень почали надходити пацієнти з однаковими скаргами на отруєння. Медики виявили, що в організм людей потрапив ботулотоксин — органічна отрута, яка може утворитися у консервній їжі", — йдеться у повідомленні.

На сьогодні 55 людей перебувають у тяжкому стані, з них 30 – у реанімації. Усі постраждалі вживали салат "Лобіо" від "Кухні на районі" та салат з тунцем від ТОВ "Гастропорт".

На час перевірки салати вилучили. Москвичів закликали, що якщо вдома ці компоненти виявлені, то краще їх не їсти. Після новин про десятки постраждалих від ботулотоксину "Кухня на районі" призупинила роботу.

Варто зазначити, що Ботулізм — це інфекційне захворювання, яке виникає при вживанні продуктів, що містять ботулотоксин. Інкубаційний період зазвичай становить від 2 годин до 5 діб від моменту вживання неякісної їжі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії несподівано помер черговий віцепрезидент однієї з найбільших нафтових компаній країни-агресорки "Лукойл" Віталій Робертус. На момент смерті йому було 54 роки.