Под Киевом взорвался генератор, из-за этого вспыхнул пожар: детали (фото)

Такому случаю ничего не предшествовало

На Киевщине в Белой Церкви произошел пожар из-за генератора. Спасатели ликвидировали возгорание.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. По словам правоохранителей, в понедельник, 1 июля, к ним поступило сообщение от подразделения ГСЧС о пожаре в частном доме.

Событие произошло на улице Таращанской. К счастью, пострадавших нет.

Как выяснилось, владелица дома включила генератор в 18:30, а уже через три часа услышала взрыв. Соседи, заметившие пламя, вызвали спасателей.

"Генератор был в пользовании около 2 лет и в таком случае ничего не предшествовало. Правоохранители задокументировали событие и опросили его участников", — говорится в сообщении.

Пожар через генератор

Полиция призывает граждан соблюдать правила противопожарной безопасности при использовании генераторов.

"Не оставляйте устройства без присмотра и в безопасном месте без доступа для детей и прямых солнечных лучей. Берегите жизнь и имущество!" — обращаются к украинцам правоохранители.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом в квартире многоэтажки взорвался аккумулятор, есть пострадавший. Огня практически не было, был лишь небольшой взрыв.