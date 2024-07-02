Гарно палає, на все місто видно: у Курську потужна пожежа на важливому військовому об'єкті (фото, відео)

Наразі обійшлось без пострадалих

У центрі Курська в Росії спалахнула потужна пожежа на 754 центральній авіатехнічній базі (ВЧ 13830). Внаслідок чого вона виникла невідомо, проте у ліквідації бере участь 10 одиниць техніки.

Про це повідомляє губернатор області Олексій Смирнов. За його словами, інформації про постраждалих немає.

"Наразі йде гасіння пожежі в центрі Курська. На місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 осіб особового складу МНС Росії по Курській області", — пише російський губернатор.

Він також додав, що пожежа локалізована, але причини її виникнення ще встановлюються. Смирнов та влада не уточнювала, що саме горить у Курську, проте, за словами місцевих, це на 754 центральна авіатехнічна база (ВЧ 13830). Також у мережі вже публікують фото та відео стовпа диму, який видно майже з кожного куточку міста.

Місцеві кажуть, що пожежа сталася в районі проспектів Перемоги та Дериглазова.

Нагадаємо, що наприкінці червня в Нижньому Новгороді сталася пожежа на території майданчика з утилізації відходів. Місцеві твердять, що чули кілька вибухів. Горіли цистерни з лакофарбовими матеріалами, також усередині приміщень могли бути газові балони.

Раніше "Телеграф" писав, що у Підмосков’ї не могли загасити пожежу тривалий час в оборонному інституті. Причиною займання у НДІ "Платан" став вибух газових балонів. Є загиблі.