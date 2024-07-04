Обійшлося без постраждалих

У четвер, 4 липня, у підмосковному Одинцово спалахнула пожежа. Вона охопила торговий центр та приватний будинок.

Про це повідомило МНС Росії. У відомстві додали, що площа пожежі становила 1600 квадратних метрів.

У прокуратурі Московської області уточнили, що пожежа виникла на складі у міському поселенні Новоіванівське. Причини виникнення вогню не повідомляли.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Тих, хто перебуває всередині людей, вдалося евакуювати.

Пожежа у Підмосков’ї

У Підмосков’ї горів торговий центр

Гасіння пожежі в Одінцово

У Підмосков’ї горів торговий центр та два будинки

Наразі пожежу вдалося локалізувати. В результаті згоріли два приватні будинки та постраждав фасад будівлі торгового центру, розташованого поряд з місцем пригоди.

Зазначимо, що нещодавно в Підмосков’ї горів важливий оборонний інститут. Його розробки використовують в оборонній промисловості РФ.

Було жарко й у Новоросійську. Там внаслідок атаки безекіпажних катерів також спалахнула пожежа.

А ось у Курську горіла 754 центральна авіатехнічна база. Його гасили цілих 10 одиниць спеціальної техніки та 60 осіб особового складу МНС Росії Курської області.