Карма? В одній з областей Росії неочікувано запровадили графіки відключення світла

Росіяни скаржаться на спеку без світла

В Росії 5 липня введено графіки тимчасового обмеження електропостачання. Зокрема у Ростові та області через перевантаження мережі відключають світло.

Про це пишуть місцеві пабліки.

"З 12:35 05.07.2024 у зв'язку з ліквідацією перевантаження в електричних мережах високої напруги частково на території Ростовської області запроваджено обмеження за графіком тимчасового відключення", — йдеться у повідомлені.

Світло відсутнє у більшості населених пунктів, зокрема у м. Ростов-на-Дону, м. Батайськ, м. Таганрог та ще низці сіл та хуторів.

У мережі росіяни скаржаться, що на вулицях не працюють світлофори, ТЦ припинили свою роботу як і низка закладів. Зазначається, що основною з причин відключень стала спека, яка призвела до підвищеного споживання електроенергії.

Водночас у деяких селах, за словами користувачів, світло вимкнули ще 4 липня вночі й досі не ввімкнули. При цьому причину таких обмежень пояснює кожна інстанція по-своєму.

Також у зв'язку з відключеннями світла не працює інтернет та телебачення, зі слів росіян.

Нагадаємо, що це не перше відключення світла в окупантів, адже на початку липня у Бєлгородській та Курській областях в Росії стався блекаут. Причиною цього могла стати атака БПЛА.

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