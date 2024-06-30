На борту было 10 человек: в России разбился очередной вертолет, что известно

Вертолет винтом задел препятствие

В России разбился очередной вертолет. В воскресенье, 30 июня, в Бодайбинском районе Иркутской области России совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара".

Об этом сообщают местніе СМИ и Telegram-каналы. Отмечается, что авария произошла в 200 километрах от города Бодайбо.

На борту находились 7 специалистов "Авиалесоохраны" и 3 члена экипажа. Они летели для того, чтобы усилить группировку пожарных в лесах Бодайбинского района.

Как сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, все живы. К месту направили другой борт, который заберет людей.

Бодайбо на карте

Также сообщается, что в процессе полета командир воздушного судна принял решение сесть на неподготовленную площадку, которая была согласована. Около 14:20 по местному времени поступила информация о том, что вертолет совершил жесткую посадку в Бодайбинском районе в 290 км от аэродрома Мама. По информации транспортной прокуратуры РФ, при посадке на площадку, подобранную с воздуха, вертолет винтом задел препятствие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне текущего года в горах Северной Осетии потерпел крушение военный самолет. Экипаж в результате происшествия погиб.