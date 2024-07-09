Застраивал Крым квартирами для военных: в РФ умер еще один генерал (фото)

Хандаев был известен своей долгой службой в Министерстве обороны РФ

В России стало еще на одного путинского генерала меньше. Скончался глава Управления госэкспертизы Минобороны РФ генерал Магомед Хандаев.

Об этом сообщают росСМИ. Ему был 61 год.

"Магомед Хандаев скончался, его похоронят в селе Гента", — сообщили в пресс-службе Шамильского района Дагестана.

Что стало причиной смерти, не уточняется. По данным росСМИ, хоронить путинского приспешника будут в его родном селе Гента. Его тело уже доставлено в Махачкалу на самолете.

источник - росСМИ

Справка

Родился Магомед Хандаев 14 мая 1963 года. Окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище. Позже прошел академические курсы Военной академии Генштаба. Также учился в Российской академии госслужбы при президенте РФ и Дагестанском государственном техническом университете на специальности "Промышленное и гражданское строительство".

Военную службу проходил в военно-строительных частях и организациях главного управления специального строительства, главного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны РФ. Хандаев был назначен на должность начальника управления государственной экспертизы Минобороны в июне 2023 года. До этого, с июня 2022 года, он занимал пост гендиректора Главного управления специального строительства. С 2018-го по 2022 год работал гендиректором Управления заказчика капитального строительства Минобороны. В 2016-2017 годах был заместителем командующего войсками Южного военного округа по строительству и расквартированию войск. Магомед Хандаев имел чин государственного советника 2-го класса и звание полковника запаса.

Был обладателем орденов "Александра Невского", "За военные заслуги", "Почета" и многими ведомственными медалями.

РосСМИ еще в 2017 году сообщали, что именно Хандаев был ответственным за строительство и расселение российских военных в аннексированном Крыму. Под его руководством там построены казармы и около 7 тысяч квартир для путинских армейцев.

По данным дагестанской газеты "Черновик", Магомед Хандаев находился в прямом подчинении у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного в апреле 2024 год по делу о коррупции, и отвечал за работы связанные с расквартированием Каспийской флотилии.

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