Забудовував Крим квартирами для військових: у Росії помер ще один генерал (фото)

Хандаєв був відомий своєю довгою службою в Міністерстві оборони РФ

У Росії стало ще на одного путінського генерала менше. Помер голова Управління держекспертизи Міноборони РФ генерал Магомед Хандаєв.

Про це повідомляють РосЗМІ. Йому був 61 рік.

"Магомед Хандаєв помер, його поховають у селі Гента", — повідомили у прес-службі Шамільського району Дагестану.

Що спричинило смерть, не уточнюється. За даними росЗМІ, поховають путінського поплічника у його рідному селі Гента. Його тіло вже доставлено до Махачкали літаком.

джерело — росЗМІ

Довідка

Народився Магомед Хандаєв 14 травня 1963 року. Закінчив Самаркандське вище військове автомобільне командне училище. Згодом пройшов академічні курси Військової академії Генштабу. Також навчався у Російській академії держслужби при президенті РФ та Дагестанському державному технічному університеті на спеціальності "Промислове та цивільне будівництво".

Військову службу проходив у військово-будівельних частинах та організаціях головного управління спеціального будівництва, головного квартирно-експлуатаційного управління Міноборони РФ. Хандаєва було призначено на посаду начальника управління державної експертизи Міноборони у червні 2023 року. До цього, з червня 2022 року, він обіймав посаду гендиректора Головного управління спеціального будівництва. З 2018 по 2022 рік працював гендиректором Управління замовника капітального будівництва Міноборони. У 2016-2017 роках був заступником командувача військ Південного військового округу з будівництва та розквартування військ. Магомед Хандаєв мав чин державного радника 2-го класу та звання полковника запасу.

Мав ордени "Олександра Невського", "За військові заслуги", "Пошани" та багатьма відомчими медалями.

РосЗМІ ще у 2017 році повідомляли, що саме Хандаєв був відповідальним за будівництво та розселення російських військових у анексованому Криму. Під його керівництвом там збудовано казарми та близько 7 тисяч квартир для путінських армійців.

За даними дагестанської газети "Чернетка", Магомед Хандаєв перебував у прямому підпорядкуванні у колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова, заарештованого у квітні 2024 року у справі про корупцію, і відповідав за роботи пов’язані з розквартуванням Каспійської флотилії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 11 липня ЗСУ ліквідували російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Це сталося в готелі Бердянська, по якому було завдано прицільного ракетного удару.