Забудовував Крим квартирами для військових: у Росії помер ще один генерал (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Хандаєв був відомий своєю довгою службою в Міністерстві оборони РФ
У Росії стало ще на одного путінського генерала менше. Помер голова Управління держекспертизи Міноборони РФ генерал Магомед Хандаєв.
Про це повідомляють РосЗМІ. Йому був 61 рік.
"Магомед Хандаєв помер, його поховають у селі Гента", — повідомили у прес-службі Шамільського району Дагестану.
Що спричинило смерть, не уточнюється. За даними росЗМІ, поховають путінського поплічника у його рідному селі Гента. Його тіло вже доставлено до Махачкали літаком.
Довідка
Народився Магомед Хандаєв 14 травня 1963 року. Закінчив Самаркандське вище військове автомобільне командне училище. Згодом пройшов академічні курси Військової академії Генштабу. Також навчався у Російській академії держслужби при президенті РФ та Дагестанському державному технічному університеті на спеціальності "Промислове та цивільне будівництво".
Військову службу проходив у військово-будівельних частинах та організаціях головного управління спеціального будівництва, головного квартирно-експлуатаційного управління Міноборони РФ. Хандаєва було призначено на посаду начальника управління державної експертизи Міноборони у червні 2023 року. До цього, з червня 2022 року, він обіймав посаду гендиректора Головного управління спеціального будівництва. З 2018 по 2022 рік працював гендиректором Управління замовника капітального будівництва Міноборони. У 2016-2017 роках був заступником командувача військ Південного військового округу з будівництва та розквартування військ. Магомед Хандаєв мав чин державного радника 2-го класу та звання полковника запасу.
Мав ордени "Олександра Невського", "За військові заслуги", "Пошани" та багатьма відомчими медалями.
РосЗМІ ще у 2017 році повідомляли, що саме Хандаєв був відповідальним за будівництво та розселення російських військових у анексованому Криму. Під його керівництвом там збудовано казарми та близько 7 тисяч квартир для путінських армійців.
За даними дагестанської газети "Чернетка", Магомед Хандаєв перебував у прямому підпорядкуванні у колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова, заарештованого у квітні 2024 року у справі про корупцію, і відповідав за роботи пов’язані з розквартуванням Каспійської флотилії.
Раніше "Телеграф" писав про те, що 11 липня ЗСУ ліквідували російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Це сталося в готелі Бердянська, по якому було завдано прицільного ракетного удару.