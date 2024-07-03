В Алжире умер посол России: что известно
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Причина смерти остается неизвестной
В Алжире умер Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Шуваев Валерьян Владимирович. Ему было 69 лет.
Об этом сообщили в Telegram-канале МИД Украины. Отмечается, что он скоропостижно скончался 3 июля 2024 года.
Причина смерти при этом не была озвучена.
Что известно о Валерьяне Шуваеве
Родился 16 марта 1955 года в г. Барнауле.
После окончания в 1977 году МГИМО МИД СССР.
Всю жизнь работал на ближневосточном и североафриканском направлениях. Занимал должности от дежурного референта Посольства СССР в Ливанской Республике до Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации.
Работал на различных должностях в Центральном аппарате и в посольствах СССР/Российской Федерации за рубежом.
В 2004-2008 годах – Посол России в Ливии, в 2008 – 2012 годах – Посол России в Ираке, в 2018 – 2022 годах – Посол России в Марокко, с мая 2022 года – Посол России в Алжире.
Имеел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Удостоен ордена Мужества. Отмечен благодарственным письмом Президента Российской Федерации, званием "Почётный работник МИД России".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Москве умер лидер легендарной ОПГ со времен 90-х годов.