В Алжире умер посол России: что известно

Причина смерти остается неизвестной

В Алжире умер Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Шуваев Валерьян Владимирович. Ему было 69 лет.

Об этом сообщили в Telegram-канале МИД Украины. Отмечается, что он скоропостижно скончался 3 июля 2024 года.

Причина смерти при этом не была озвучена.

Что известно о Валерьяне Шуваеве

Родился 16 марта 1955 года в г. Барнауле.

После окончания в 1977 году МГИМО МИД СССР.

Всю жизнь работал на ближневосточном и североафриканском направлениях. Занимал должности от дежурного референта Посольства СССР в Ливанской Республике до Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации.

Работал на различных должностях в Центральном аппарате и в посольствах СССР/Российской Федерации за рубежом.

В 2004-2008 годах – Посол России в Ливии, в 2008 – 2012 годах – Посол России в Ираке, в 2018 – 2022 годах – Посол России в Марокко, с мая 2022 года – Посол России в Алжире.

Имеел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Удостоен ордена Мужества. Отмечен благодарственным письмом Президента Российской Федерации, званием "Почётный работник МИД России".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Москве умер лидер легендарной ОПГ со времен 90-х годов.