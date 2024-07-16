На Ростовській АЕС сталася аварія: у Росії запроваджено масштабні відключення світла

Проблеми виникли й у тимчасово окупованому Криму

У Росії відбулося відключення одного з енергоблоків Ростовської АЕС. Спрацював автоматичний захист.

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на пресслужбу "Росатому". Там зазначили, що енергоблок відключено через неполадки на турбогенераторі.

У "Росатомі" додали, що наразі з’ясовуються причини інциденту. Водночас там наголосили, що радіаційний фон не перевищує норму.

Своєю чергою пресслужба Міненерго РФ раніше повідомила, що в енергосистемі на півдні Росії через "збій у роботі генеруючого обладнання" на Ростовській АЕС з метою збереження стійкості енергосистеми введено тимчасові графіки обмеження споживання електроенергії на 1,5 ГВт. Там наголосили, що це сталося "в умовах підвищених навантажень на енергосистему". Пізніше у Міненерго РФ повідомили, що обсяг тимчасових обмежень знижений на 500 МВт.

Ростовська АЕС на карті

Крім того, перебої з електропостачанням спостерігаються на території тимчасово окупованого Криму. Як повідомили у Севастопольенерго, у місті виведено графік тимчасового відключення споживання.

Там це пояснили аномально високими температурами повітря та перевантаженням електричних мереж за межами Криму. Також зазначається, що відключення триватимуть орієнтовно до 19:00.

Водночас, як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", на Балаклавській ТЕС у Севастополі нібито сталася аварія. При цьому офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Також відключення світла відбулося і в Краснодарі. У кількох округах міста перестали працювати понад 100 електропідстанцій. За повідомленнями місцевих жителів, у центрі Краснодара немає світла більше двох годин:

Також ще одна аварія сталася на Гусиноозерській ДРЕС у Бурятії. Там аварійно відключилися два із трьох енергоблоків. За даними місцевої влади, перед відключенням на ДРЕС пролунав вибух, а з території підприємства валив дим. Офіційно причина аварії не повідомляється. Внаслідок цього 115 тисяч людей залишилися без електрики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому світло в Україні вимикають не за графіком. На це є одразу п’ять причин.