Связано с Китаем: у РФ объявились новые сложности из-за мировых санкций

Сложности коснулись не только таких товаров как металлы и сельское хозяйство, но и других отраслей промышленности

Совершать прямые платежи из Китая в Россию практически невозможно даже с использованием юаня. Это произошло после последней упаковки санкций Соединенных Штатов Америки.

Об этом пишет Bloomberg. Как рассказали топ-менеджеры трех российских экспортеров сырья, прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или откладываются.

"По словам представителя российской сельскохозяйственной торговой компании, в текущем месяце у некоторых китайских покупателей российской сельскохозяйственной продукции также возникли проблемы с платежами", — говорится в материале.

Сложно затронули не только такие товары как металлы и сельское хозяйство, но и другие отрасли промышленности. Ассоциация российских автомобильных дилеров на прошлой неделе предупредила, что импорт транспортных средств и автозапчастей из Китая, ныне основного поставщика страны, может прекратиться из-за сбоев с расчетами.

Задержки произошли после того, как в июне 2024 г. США расширили параметры для определения необходимости введения вторичных санкций, расширив определение военно-промышленной базы России.

Эта ситуация показывает, что санкции против России медленно влияют на экономику страны. Центральный банк РФ заявил в июльском отчете о макроэкономических и финансовых тенденциях, что он наблюдает "снижение степени открытости российской экономики, что отражается в снижении доли импорта и экспорта в ВВП и увеличении роли внутреннего спроса и производства".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце июня текущего года ЕС утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России. Они коснутся важных секторов российской экономики как энергетика, финансы и торговля. Также будет еще более усложнен обход санкций.