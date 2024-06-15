"Мы будем принимать меры": G7 пообещала новые санкции против Китая и других российских "помощников"

Также G7 планирует взяться за российский "теневой флот" и вообще за все морские перевозки в интересах РФ.

Члены G7 готовы вводить новые санкции против китайских компаний и финансовых учреждений, помогающих российским террористам воевать в Украине. То же касается компаний из третьих стран, которые работают в интересах россиян и помогают им обходить санкции.

Об этом говорится в декларации по итогам саммита G7 в Италии. Отмечается, что действия китайских компаний подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, поэтому Запад не оставит это безнаказанным.

"Соответственно, мы предпримем ограничительные меры для предотвращения злоупотреблений и ограничения доступа к нашим финансовым системам для физических и юридических лиц в третьих странах, включая Китай, участвующих в этой деятельности", — заявили члены G7.

Также G7 планирует взяться за российский "теневой флот" и вообще за все морские перевозки, осуществляемые в интересах российских террористов. "Помощников" россиян будут наказывать – для начала санкциями и крупными штрафами.

"Мы призываем финансовые учреждения воздержаться от поддержки и получения прибыли от российской военной машины. Мы предпримем дальнейшие шаги для сдерживания и прекращения такого поведения… Мы будем принимать меры, в том числе санкции и инновационные меры… для борьбы с использованием Россией обманчивых альтернативных практик судоходства для обхода наших санкций" с помощью теневого флота", – говорится в декларации.

Напомним, что ранее руководитель Китая Си Цзиньпин заявил Владимиру Путину в Пекине, что связи между двумя странами остаются крепкими и должны продолжаться "поколения".

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о поддержке Китая. Глава государства заявил, что Пекин должен быть на стороне нашей страны, а не балансировать между Россией и Западом. И добавил, что все возможные меры по привлечению Китая к участию в саммите мира в Швейцарии Украина приняла.