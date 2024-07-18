Пов’язано з Китаєм: у РФ з’явилися нові складності через світові санкції

Складності торкнулися не тільки таких товарів як метали та сільське господарство, а й інших галузей промисловості

Здійснювати прямі платежі з Китаю до Росії практично неможливо навіть із використанням юаня. Це сталося після останнього пакета санкцій Сполучених Штатів Америки.

Про це пише Bloomberg. Як розповіли топменеджери трьох російських експортерів сировини, прямі платежі у юанях все частіше заморожуються чи відкладаються.

"За словами представника російської сільськогосподарської торгової компанії, цього місяця у деяких китайських покупців російської сільськогосподарської продукції також виникли проблеми з платежами", — йдеться у матеріалі.

Важко торкнулися не лише такі товари як метали та сільське господарство, а й інші галузі промисловості. Асоціація російських автомобільних дилерів минулого тижня попередила, що імпорт транспортних засобів та автозапчастин із Китаю, нині основного постачальника країни, може припинитися через збої з розрахунками.

Затримки відбулися після того, як у червні 2024 р. США розширили параметри визначення необхідності введення вторинних санкцій, розширивши визначення військово-промислової бази Росії.

Ця ситуація показує, що санкції проти Росії повільно впливають на економіку країни. Центральний банк РФ заявив у липневому звіті про макроекономічні та фінансові тенденції, що він спостерігає "зниження ступеня відкритості російської економіки, що відображається в зниженні частки імпорту та експорту у ВВП та збільшенні ролі внутрішнього попиту та виробництва".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці червня поточного року ЄС затвердив 14-й пакет економічних та індивідуальних санкцій щодо Росії. Вони торкнуться важливих секторів російської економіки як енергетика, фінанси та торгівля. Також буде ще більш ускладнений обхід санкцій.