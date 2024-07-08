Санкциям наперекор: BYD и Mercedes анонсировали выход своего детища на европейский авторынок

Несмотря на текущие санкции, компания имеет незаурядные планы по европейскому рынку.

Компания Denza, совместное предприятие BYD и Mercedes-Benz, объявила об амбициозных планах выхода на европейский автомобильный рынок со своим флагманским электромобилем Z9 GT.

Несмотря на нынешние санкции ЕС против Китая, Denza настроена оптимистично относительно выхода на европейский рынок. Компания планирует начать продажи Z9 GT в Европе уже в 2025 году.

Этот шаг является частью более широкой стратегии китайских автопроизводителей по экспансии на глобальные рынки. Denza стремится конкурировать с европейскими премиальными брендами, предлагая высокотехнологичные электромобили по конкурентным ценам.

Denza Z9 GT: что это за авто

Denza Z9 GT – это роскошный электрический седан, который позиционируется как конкурент Tesla Model S и Porsche Taycan. Автомобиль поражает своими характеристиками: мощность 940 л.с., разгон до 100 км/ч в 2,7 секунды и запас хода до 1000 км.

Выход Denza на европейский рынок может стать серьезным вызовом местным производителям и усилить конкуренцию в сегменте премиальных электромобилей. Однако компании еще предстоит преодолеть ряд регуляторных и логистических препятствий для успешной реализации своих планов.

Ранее "Телеграф" писал, что в ЕС планируют значительно повысить пошлины на китайские "зеленые авто". Но после введения пошлин цены останутся недостижимыми для многих потребителей.