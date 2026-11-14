ФСБ использует работу НАБУ для развала Украины, — эксперт

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Политический эксперт Игорь Чаленко подверг критике интервью журналиста Василия Тимошенко с Егором Буркиным, которого называют руководителем международного наркосиндиката "Химпром". По словам эксперта, почти два с половиной часа разговора превратились в своеобразную презентацию бизнес-талантов и жизненной философии человека, которую разыскивают по подозрению в тяжких преступлениях.

Свое мнение Чаленко опубликовал в Facebook. Он иронически заметил, что если бы серийные убийцы Тед Банди, Андрей Чикатило и Джеффри Дамер могли сегодня дать интервью, Тимошенко, вероятно, также пригласил бы их на "душевный разговор".

В частности, Чаленко обратил внимание на несколько моментов из разговора. По его словам, Буркин сравнивал свою будущую узнаваемость с популярностью президента Украины, признал контакты с ФСБ и изъявил желание сотрудничать с НАБУ.

Также эксперт вспомнил рассказ о якобы поддельных угрозах в адрес самого себя. Чаленко считает, что такие заявления требуют особого внимания, учитывая возможные связи Буркина с российскими спецслужбами.

Отдельное возмущение эксперта вызвало вопрос журналиста о том, как Буркину удалось построить масштабный бизнес. Тимошенко, в частности, интересовался управлениями сотнями торговых точек и планами по новым проектам в Украине.

"На этом фоне Егор Буркин, руководитель международного наркосиндиката "Химпром" — только разминка", — иронично написал Чаленко.

Кроме того эксперт обратил внимание на другое видео на канале журналиста. По его словам, между интервью с Буркиным и разговором с Евой Мишаловой, которую он называет подругой Василия Тимошенко, размещено только одно видео.