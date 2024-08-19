Санкції додавили? Росіяни солідно витратяться на вітчизняний "кукурудзник"

Літаки на етапі розробки, тому ціна може зрости ще більше

Накладені на Росію санкції та обмеження підняли вартість нового "кукурудзника", який має замінити радянський Ан-2, майже в три рази. Так, літак "Байкал" мав би коштувати не більше 120 млн рублів, але наразі у перший рік передбачуваної поставки (2025) ціна складає 455 млн рублів.

Про це пише The Insider. Зазначається, що у 2019 році під час замовлення літака Мінпромторг вказував його ціну не вище за 120 млн рублів.

Але судячи з листа Державної транспортної лізингової компанії (ДТЛК), починаючи з 2025 року вартість "Байкалу" підвищуватиметься щороку приблизно на 4% і до 2032 року становитиме вже 587 млн ​​рублів.

Тому ДТЛК пропонує експлуатантам передавати літаки в лізинг на десять років за ставкою 5,4 млн рублів на місяць. Водночас лізингодавець намагається налагодити роботу з ними, і може навіть піти на поступки в ставці.

За час роботи над створенням "Байкалу" вартість літака змінювалася кілька разів. І це попри те, що в умовах конкурсу Мінпромторгу було вказано, що ціна борту не повинна перевищувати 120 млн руб.

Зауважимо, що літаки ще на етапі розробки і не створені, тому навіть ціна в 455 млн рублів не кінцева, і вона може змінитись. На це вплинуть санкції Заходу проти Росії та поганий стан літаків, які використовують зараз. Адже наразі вже не вистачає деталей для ремонту радянський Ан-2, які раніше поставляли з Європи.

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