Падение российского бомбардировщика Ту-22М3: стала известна судьба экипажа

Сначала сообщалось, что жизни пилотов якобы ничего не угрожает

Найден экипаж стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который 15 августа разбился в Черемховском районе Иркутской области. Живыми обнаружили всех четверых его пилотов, однако вскоре один из них умер.

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он уточнил, что информацию о гибели одного из пилотов предоставили органы военного командования Минобороны России.

У выживших пилотов — травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы. Специалисты устанавливают точную причину крушения бомбардировщика. В день падения Ту-22М3, предварительной версией причин катастрофы называли техническую неисправность во время выполнения "планового полета".

Напомним, по данным российских властей и СМИ самолет упал в безлюдной местности, на земле якобы разрушений нет. Борт вылетел с авиабазы "Белая" и через несколько минут система показала отказ левого двигателя, он загорелся. Пилоты катапультировались.

Для справки: Ту-22М3 – советский дальний стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Он может быть носителем ракет Х-22/Х-32, "Кинжал" и даже ядерного оружия.

Как сообщал "Телеграф", 19 апреля, в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Воздушными силами был уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который запускал ракеты по Украине.