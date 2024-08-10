Самолет РФ "потерялся" в воздушном пространстве НАТО: что с ними сделал Альянс
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Летел без плана полета и не выходил на связь
Российский разведывательный самолет нарушил международное воздушное пространство НАТО над Балтийским морем. Его перехватили в воздухе истребители германских и шведских военно-воздушных сил (ВВС).
Как отмечает пресс-служба ВВС Германии, самолет во время полета не выходил на связь с авиадиспетчерами.
Именно поэтому в зоне альянса НАТО над Балтийским морем один за другим из базы Лааге, Швеция и базы миссии НАТО VAPB поднялись борта, сопроводившие российский самолет Ил-20М.
"Миссия VAPB сопровождала российский морской патрульный самолет Ил-20М. Самолет летел без плана полета и без связи с гражданским управлением воздушным движением", — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что в июле "самолет Путина" совершил таинственный полет в США в Нью-Йорк. Вернулся борт в РФ через два дня. В то же время официальных сообщений о визитах из России в США или Штаты в РФ не было.
К слову, как писали росСМИ, недавно якобы американские бомбардировщики летели в Россию. Москва подняла боевую авиацию в воздух и "развернула" незваных гостей. После инцидента посыпались угрозы о "принятии мер" в отношении стран НАТО при обнаружении какой-либо угрозы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Москву из "неоткуда" прилетел китайский военный самолет. Уже известны детали загадочного рейса.