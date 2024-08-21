В Курской области могут ввести в обращение гривну: правозащитник назвал условие

Этот вопрос не регулируется нормами международного гуманитарного права

Украина должна обеспечивать соблюдение правопорядка и нормальную жизнедеятельность местного населения на территориях РФ, перешедших под контроль ВСУ. Национальной валютой на оккупированных российских территориях остаются рубли, однако при определенных обстоятельствах возможно и введение гривны.

Об этом рассказал правозащитник Роман Мартыновский в интервью "Украинской правде". По его словам, этот вопрос не регулируется нормами международного гуманитарного права.

"Однако исходя из того, что мы обязаны уважать существующий на тех территориях порядок, национальной валютой должен остаться рубль. Но опять же может сложиться ситуация, когда рублей почти не останется. Тогда мы можем параллельно ввести в обращение украинскую гривну", – объяснил он.

Напомним, из-за приближения ВСУ в некоторых районах Курской области предпринимают крайние меры. К примеру, в Курчатовском районе и в самом Курчатове запрещают продажу алкоголя после 17:00.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский военный Петр Сазонов рассказал о своих впечатлениях от Курской области. По его словам, местные жители приветливо встречают украинских военных, но он испытывает к ним чувство брезгливости. А вот дороги, по словам военного, там лучше, чем в Украине.