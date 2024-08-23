Пригожин жив? Невзоров рассказал о странностях в деле гибели предводителя ЧВК "Вагнер"

Даже почву на месте авиатрощи изъяли

Год назад разбился самолет с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, однако до сих пор все материалы по этому делу засекречены. Потому есть вероятность, что он жив.

Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы РФ, оппозиционер Александр Невзоров. По его словам, по делу гибели Пригожина много неточностей.

"Ровно год прошел со взрыва самолета с Пригожиным на борту. До сих пор все засекречено", — говорится в сообщении.

Странности по делу гибели предводителя ЧВК "Вагнер" и неточности

По словам Невзорова, 23 августа 2023 года на место аварии разбившегося с Пригожиным самолета допустили только ЧВК "Редут" и ФСБ. Через несколько дней официально заявили об изъятии черных ящиков, но "куда они делись — неизвестно".

В конце августа главаря ЧВК "Вагнер" тихо похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Кроме того, семье выдали странное свидетельство о смерти с незаполненными графами "Национальность", "Место рождения" и "Гражданство".

К тому же, свидетельство о смерти Пригожина обозначено как предварительное, паспорт погибшего считается не сданным. Еще одна странность – заявление о смерти подал какой-то Шатковский. Он оказался основателем бюро ритуальных услуг "Реквием", ликвидированного в 2019 году.

Невзоров подчеркнул, несмотря на заявления властей и следствия, видео подготовки самолета к вылету так и не показали. А на месте падения борта изъяли и вывезли всю почву.

Адвокаты в декабре 2023 года сообщили семье Пригожина, что дело закрыто, однако соответствующее решение не было выдано. Сын Пригожина пытался подать иск в суд, но ему угрожали и запугивали, по словам Невзорова.

В то же время диктатор РФ Владимир Путин заявил, что самолет упал из-за взрыва гранаты.

"Все это заставляет многих склоняться к версии, что Пригожин скорее жив, чем мертв", — добавил оппозиционер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Главное управление разведки (ГУР) готовило нападение на "Вагнер" в Мали с прошлого года.