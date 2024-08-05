The Times: ГУР готовило нападение на "Вагнер" в Мали с прошлого года

Россиянам в Африке больше не будет покоя

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов планировал нападение на наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" еще с 2023 года. Украинские инструкторы работали с повстанцами-туарегами, которые недавно разбили группу россиян.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на документы Агентства по нацбезопасности США. По данным издания, украинские разведчики также обучали туарегов на территории Украины.

Буданов планировал нападение на ПВК Вагнер в 2023 году

В ГУР нацелились на зарубежные миссии российских наемников с прошлого года. Разведчики также учили туарегам пользоваться беспилотниками. Тренировки с дронами якобы проходили в Украине.

Напомним, туареги устроили засаду для ППК "Вагнер". Российские наемники находились на территории Мали для поддержки пророссийского правительства. 25 и 26 июля повстанцы повредили вертолет наемников и взяли в плен более десятка россиян. Были и погибшие. Туареги рассказали, что за три дня боевых действий они ликвидировали 84 вагнеровца и 47 малийских военнослужащих.

Повстанцы решили сделать подарок Украине. Они сообщили о готовности передать пленных вагнеровцев.

"Телеграф" писал, что пророссийское правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной. Такое решение приняла еще одна африканская страна.