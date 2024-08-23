Пригожин живий? Невзоров розповів про дивні речі у справі загибелі ватажка ПВК "Вагнер"

Навіть ґрунт на місці авіатрощі вилучили

Рік назад розбився літак з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, проте й досі усі матеріали цієї справи засекречено. Тому є ймовірність, що він живий.

Саме таку думку висловив колишній депутат Держдуми РФ, опозиціонер Олександр Невзоров. За його словами, у справі загибелі Пригожина багато неточностей.

"Рівно рік пройшов з вибуху літака з Пригожиним на борту. Досі все засекречено", — йдеться у повідомлені.

Загадкові речі у справі загибелі ватажка ПВК "Вагнер" та неточності

За словами Невзорова, 23 серпня 2023 на місце аварії літака, що розбився з Пригожиним, допустили лише ПВК "Редут" та ФСБ. Через кілька днів офіційно заявили про вилучення чорних ящиків, але "куди вони поділися — невідомо".

Наприкінці серпня ватажка ПВК "Вагнер" тихо поховали на Порохівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі. Окрім цього, родині видали дивне свідоцтво про смерть з незаповненими графами "Національність", "Місце народження" та "Громадянство".

До того ж свідоцтво про смерть Пригожина позначено як попереднє, паспорт загиблого вважається не зданим. Ще одна дивина — заяву про смерть подав якийсь Шатковський. Він виявився засновником бюро ритуальних послуг "Реквієм", ліквідованого у 2019 році.

Невзоров наголосив, попри заяви влади та слідства, відео підготовки літака до вильоту так і не показали. А на місці падіння борту вилучили та вивезли весь ґрунт.

Адвокати у грудні 2023 року повідомили сім'ї Пригожина, що справу закрито, проте відповідну ухвалу не видали. Син Пригожина намагався подати позов до суду, але йому погрожували і залякували, за словами Невзорова.

Водночас диктатор РФ Володимир Путін заявив, що літак впав через вибух гранати.

"Все це змушує багатьох схилятися до версії, що Пригожин швидше живий, ніж мертвий", — додав опозиціонер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Головне управління розвідки (ГУР) готувало напад на "Вагнер" у Малі з минулого року.