Под Киевом горит автосервис: подробности инцидента (видео)

Сотрудники ГСЧС уже работают на месте происшествия

В четверг, 18 июля, в Вишневом, недалеко от Киева, произошел пожар. Загорелось здание автосервиса на улице Василия Стуса.

Об этом сообщает ряд местных телеграм-каналов. Очевидцы отмечают, что гореть начал второй этаж.

СТО находится вблизи АТБ. Неравнодушные люди бросились на помощь, вытаскивали авто из здания.

О причинах возгорания и пострадавших пока нет информации. На месте работают спасатели.

В сети появилась уже куча видео с места происшествия.

Напоминаем, на днях в Киеве загорелась квартира в многоэтажке. Событие произошло в Оболонском районе столицы.

Сильный пожар вспыхнул в одном из жилищ жилого комплекса "Навигатор" на переулке Балтийском (Куреневка). В сети появились видео с места происшествия. На кадрах видно, как из квартиры выходит черный дым просто клубками.

Причина возгорания неизвестна. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в одной из многоэтажек произошел пожар из-за аккумулятора. Вспыхнул коридор в одном из домов на Минском массиве.

Как оказалось, один из жильцов многоэтажки в ЖК Министерский решил самостоятельно обустроить дополнительный источник света. Для этого он установил в коридоре литиевый аккумулятор. Однако из-за высокой температуры или перепадов напряжения, аккумулятор загорелся.