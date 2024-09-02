Внуки Путина уже говорят дома по-китайски: хозяин Кремля дал совет школьникам

Россия постепенно интегрируется в Китай?

Российский диктатор, самопровозглашенный президент Владимир Путин, рассказал необычный факт о своих родственниках. Согласно его словам, "маленькие члены" его семьи свободно разговаривают на китайском языке.

При этом Путин не уточнил, о ком именно идет речь. Этими и другими заявлениями он поделился во время открытого урока "Разговор о важном" с учениками кизилской школы №20, передают росСМИ.

"Члены моей семьи, маленькие, тоже говорят на китайском языке. Говорят свободно", — отметил Путин. Российский лидер пояснил, что в стране растет интерес к китайскому языку из-за развития контактов между Москвой и Пекином, а также делового сотрудничества между двумя государствами.

Во время визита в школу Путина ознакомили с работой девушек на кулинарных уроках, после чего он отметил красивую школьную форму учениц, назвав ее "красивым костюмчиком". Президент также заявил, что ученикам не следует брать с него пример в плане организации рабочего дня, поскольку перед визитом он спал всего четыре часа.

Новость быстро облетела местные СМИ и паблики. В шутку и иронически комментаторы пишут, что теперь поняли, куда движется их страна. Лучшие комментарии — в скриншотах.

Ранее "Телеграф" также писал, что в США встревожены совместными учениями военных Китая и РФ. Пекин и Москва усиливают сотрудничество между своими войсками, что вызывает активную обеспокоенность Запада.