Внуки Путіна уже говорять вдома китайською: господар Кремля дав пораду школярам

Росія помалу інтегрується в Китай?

Російський диктатор, самопроголошений президент Володимир Путін, розповів незвичайний факт про своїх родичів. Згідно з його словами, "маленькі члени" його сім'ї вільно розмовляють китайською мовою.

При цьому Путін не уточнив, про кого саме йдеться. Цими та іншими заявами він поділився під час під час відкритого уроку "Розмова про важливе" з учнями кизилської школи №20, передають росЗМІ.

"Члени моєї сім’ї, маленькі, теж говорять китайською мовою. Говорять вільно", — зазначив Путін. Російський лідер пояснив, що в країні зростає інтерес до китайської мови через розвиток контактів між Москвою та Пекіном, а також ділову співпрацю між двома державами.

Під час візиту до школи Путіна ознайомили з роботою дівчат на кулінарних уроках, після чого він відзначив красиву шкільну форму учениць, назвавши її "красивим костюмчиком". Президент також заявив, що учням не слід брати з нього приклад у плані організації робочого дня, оскільки перед візитом він спав лише чотири години.

Новина швидко облетіла місцеві ЗМІ та пабліки. Жартівливо та іронічно коментатори пишуть, що абсолютно зрозуміли, куди рухається їхня країна. Найкращі коментарі — у скриншотах.

Раніше "Телеграф" також писав, що в США стривожені спільними навчаннями військових Китаю та РФ. Пекін та Москва посилюють співпрацю між своїми військами, що викликає активне занепокоєння Заходу.