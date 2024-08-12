Заступаются за Россию? Китай впервые прокомментировал бои в Курской области

КНР внимательно следит за ситуацией в Курской области России

В Китае отреагировали на боевые действия в Курской области и причастность к этому украинских сил, призвав обе стороны конфликта, Россию и Украину, не прибегать к эскалации "кризиса".

Об этом говорится на портале Министерства иностранных дел (МИД) КНР. Республика еще раз акцентировала, что ее позиция по войне в Украине последовательна и ясная.

"Призываем все стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: зона боевых действий не должна расширяться, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и не допускать провокаций, ведущих к усилению огня любой стороной", — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что КНР продолжит поддерживать контакт с международным сообществом по этому вопросу.

"Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса", — добавили в ведомстве.

Отметим, что в комментарии китайского МИД не указываются детали "ситуации в Курской области" и не упоминается об успешной операции сил обороны Украины на приграничной территории России и неспособности кремлевских властей защитить собственную территорию.

Напомним, что США и Запад сдержанно отреагировали на бои в Курской области, так как они не видят в этом эскалацию. Уже через пару дней после первых успехов ВСУ Штаты обратились к Украине, чтобы уточнить один вопрос.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в своем интервью президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о шаткой позиции Китая по вторжению России.