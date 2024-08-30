Сидеть рядом с диктатором не стал, но руку пожал: какой была первая и последняя встреча Зеленского и Путина (фото, видео)

Встреча двух лидеров была всего одна — в Париже в 2019 году

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Путин на своих должностях встречались только один раз. Это было на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года.

"Телеграф" решил вспомнить, как это было, о чем говорили и как себя вели лидеры двух стран за несколько лет до полномасштабной войны.

"Нормандская встреча" Зеленского и Путина

После трехлетней паузы "нормандский формат" по Восточной Украине на высшем уровне возобновился встречей "нормандской четверки" в Париже. Лидеры четырех стран — Украины, России, Германии и Франции встретились в Елисейском дворце 9 дукабря 2019 года.

В рамках встречи сначала провели совместные переговоры все президенты — Зеленский, Путин, Меркель и Макрон. Позже президенты Украины и России со своими делегациями встретились за закрытыми дверями, потом Путин и Зеленский переговорили с глазу на глаз, а закончилось все большой общей пресс-конференцией.

Саммит "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года. Фото: Getty Images

Как писали в СМИ, Зеленский пожал руку Путину в самом начале, когда не было камер. Однако публично избегал рукопожатий с ним. Также Зеленский сидел максимально далеко от российского диктатора и проявлял некоторое пренебрежение по отношению к нему.

Саммит "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года. Фото: Getty Images

О чем говорили на саммите "нормандской четверки"

Встреча лидеров четырех государств была призвана урегулировать ситуацию в Украине, где с 2014 года продолжались боевые действия, инициатором которых была Россия.

Зеленский отдельно с Путиным и вместе со всеми обсуждали важные вопросы — прекращение огня на Донбассе и вывод оттуда российских войск, обмен пленным в формате "всех на всех" и газовые договоренности. Однако, договорится с Путиным не удалось никому. Правда, по итогам саммита Украина и Россия все же обменялись несколькими десятками пленных людей.

Саммит "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года. Фото: Getty Images

А как известно, позже — в 2022 году Путин начал полномасштабное вторжение в Украину с целью захватить "Киев за три дня". А с того времени отношение Зеленского к Путину стало более жестким и не дипломатичным.

Саммит "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что саммит в Париже в 2019 году стал первой и последней на данный момент встречей Зеленского с Путиным. После начала полномасштабной войны президент Украины не раз заявлял, что не собирается разговаривать с Путиным. А мир в Украине должен быть справедливым — с наказанием для РФ и Путина за их преступления и выплатой репараций Украине.

Владимир Зеленский. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

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