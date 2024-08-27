Три причины, почему Путин "прозевал" Курскую область: генерал Ходжес дал оценку

Дело не только подготовке Генштаба ВСУ

Есть несколько причин, почему президент России Владимир Путин не смог обеспечить достойный и своевременный ответ на операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. И одна из них – это подготовка украинского Генштаба.

Об этом "Телеграфу" рассказал американский генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в материале: "Почему Путин "проспал" наступление ВСУ и чем может ответить Россия? Интервью с генералом Беном Ходжесом".

По словам американского генерала, есть три важных момента, которые поспособствовали тому, что Путин "проспал" наступление на Курщину.

Момент 1. Путину несвоевременно сообщили о прорыве границы и входе ВСУ на территорию России

По словам американского военного, в автократическом правительстве диктаторского типа люди неохотно сообщают боссу плохие новости. Поэтому Путина вполне могли несвоевременно и неточно проинформировать о происходящем или о серьезности ситуации. И такая же тенденция наблюдается и на более низких уровнях.

"Медленная реакция могла быть, потому что люди, возможно, были удивлены, не хотели признавать своего удивления, или не хотели приносить плохие новости, или искали кого-то другого, на кого можно было бы свалить вину", — говорит американский генерал.

К тому же Путин, по мнению Годжеса, склонен исчезать во время крупных кризисов. Поэтому он отправился в Баку и Чечню и занимался другими делами, пытаясь создать определенную дистанцию между собой и этой проблемой.

Момент 2. Плохо отлаженная структура командования и управления

"У них плохо отлажена структура командования и управления. Кто несет ответственность? Есть Генеральный штаб ВС РФ, есть ФСБ, есть Росгвардия, есть внутренние силы, пограничные войска, и все они ненавидят друг друга", — объясняет бывший командующий армией США.

Именно поэтому вряд ли есть хорошее сотрудничество и обмен разведданными между разными штабами.

Момент 3. Генштаб ВСУ хорошо подготовился

По словам Ходжеса, украинский Генштаб очень хорошо подготовился к операции на Курщине и, вероятно, продумал все возможные российские реакции.

"Допускаю, что они готовы наблюдать за реагированием россиян, и сделать так, чтобы им было очень тяжело во время этого", — добавляет американский генерал.

Он подчеркнул, что первые два фактора способствуют медленной, неэффективной реакции Кремля. Однако в РФ исправят это и начнут собирать силы с других мест.

"Смогут ли они сделать это достаточно быстро, чтобы организовать некий эффективный контрудар против украинского контрнаступления? Думаю, узнаем в течение следующих нескольких дней", — сказал Ходжес.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что генерал Ходжес назвал две возможные цели Курской операции ВСУ.