В Подмосковье разбился самолет-амфибия, есть жертвы: это была одна из новейших разработок РФ

Россияне говорят, что это одна из их новейших разработок

В Подмосковье произошла авиакатастрофа с участием транспортного самолета. Инцидент произошел у спортивного аэродрома в поселке Ватулино Ружского округа Московской области.

Во время испытательного полета биплан потерпел крушение. Об этом сообщили российские телеграмм-каналы. Они отметили, что, по предварительным данным, погибли два пилота.

Позже российские экстренные службы подтвердили факт крушения. Сначала сообщалось об аварии самолета Ан-2, известного как "кукурузник". Однако позже выяснилось, что разбился самолет-амфибия "Алекс-251". По данным российских интернет-изданий, крушение действительно произошло в Ружском районе Московской области. Предварительно сообщается о гибели экипажа из двух человек. Прокуратура уже приступила к проверке по поводу этого инцидента.

Справка. "Алекс-251" – это легкий двухместный самолет-амфибия российского производства. Он предназначен для эксплуатации как на суше, так и воде. Самолет используется для различных целей, включая патрулирование, спасательные операции и частные полеты. Его конструкция позволяет производить взлет и посадку как на обычных аэродромах, так и на водной поверхности.

Аэродром "Ватулино" расположен в 121 км от Москвы. Используется для полетов легкомоторной авиации, прыжков с парашютом и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне солидно потратятся на новый отечественный "кукурузник". Они хотели заменить советский Ан-2, потому что для его ремонта не хватает деталей.