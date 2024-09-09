У Підмосков'ї розбився літак-амфібія, є жертви: це була одна з найновіших розробок РФ

Росіяни кажуть, що це одна з їхніх найновітніших розробок

У Підмосков'ї сталася авіакатастрофа за участю транспортного літака. Інцидент трапився поблизу спортивного аеродрому в селищі Ватуліно Рузького округу Московської області.

Під час випробувального польоту біплан зазнав аварії. Про подію повідомили російські телеграм-канали. Вони зазначили, що, за попередніми даними, загинули двоє пілотів.

Згодом російські екстрені служби підтвердили факт катастрофи. Спершу повідомлялося про аварію літака Ан-2, відомого як "кукурудзник". Однак пізніше з'ясувалося, що розбився літак-амфібія "Алекс-251". За даними російських інтернет-видань, катастрофа дійсно сталася в Рузькому районі Московської області. Попередньо повідомляється про загибель екіпажу з двох осіб. Прокуратура уже розпочала перевірку з приводу цього інциденту.

Довідка. "Алекс-251" — це легкий двомісний літак-амфібія російського виробництва. Він призначений для експлуатації як на суші, так і на воді. Літак використовується для різноманітних цілей, включаючи патрулювання, рятувальні операції та приватні польоти. Його конструкція дозволяє здійснювати зліт і посадку як на звичайних аеродромах, так і на водній поверхні.

Аеродром "Ватуліно" розташований в 121 км від Москви. Використовується для польотів легкомоторної авіації, стрибків з парашутом тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни солідно витратяться на новий вітчизняний "кукурудзник". Вони хотіли замінити радянський Ан-2, бо для його ремонту не вистачає деталей.