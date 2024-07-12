В Подмосковье разбился пассажирский самолет, есть жертвы (видео)

Тестовый полет не удался

В России в Подмосковье упал самолет Sukhoi Superjet 100NEW 95 во время тестового полета. Пока информацию проверяют спасатели и ищут пострадавший борт.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что на борту находился только экипаж из трех человек.

Пользователи сети добавляют, что самолет мог упасть в Коломенском районе Подмосковья. Предварительно этот инцидент произошел в ходе тестового полета после планового ремонта.

Медиа России пишет, что будто все три члена экипажа погибли. В то же время, Министерство чрезвычайных ситуаций РФ официально еще не комментировало эту информацию.

По словам очевидцев, самолет без пассажиров вылетел с завода в Луховицах в аэропорт "Внуково". Он находился в воздухе около часа, но в 15:00 исчез с радаров.

В сети также добавляют, что перед падением Суперджет подал сигнал бедствия.

"Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и тратил топливо. В результате он упал во время захода на третий круг", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот самолет Sukhoi Superjet был произведен в 2014 году, впрочем, его единственным эксплуатантом был "Газпром". Кроме этого, уже опубликованы неофициальные данные погибших на борту — два пилота и бортпроводник.

К месту падения уже направляются спасатели и скорые, в небе летает несколько вертолетов. Российские паблики пишут, что самолет упал в районе села Апраксино в 20 километрах от точки взлета.

Заметим, что самолеты Sukhoi Superjet не в первый раз попадают в аварии. Так, 7 октября 2017 Superjet во время полета столкнулся с птицей. Затем в январе 2018 года самолет при заходе на посадку не выпустил закрылки. А 7 февраля 2018 года борт, выполнявший рейс Мурманск – Москва, аварийно сел в аэропорту Шереметьево. У крыльев самолета отказали спойлеры (устройства, гасящие подъемную силу при торможении лайнера — Ред.).

Ранее "Телеграф" писал, что в июне в России упал пассажирский самолет. Он развалился на части.