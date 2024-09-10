С легитимностью проблем не будет? Российский оппозиционер объяснил, как создать "Курскую народную республику"

Есть люди, у кого еще осталась хоть какая-то легитимность, говорит Илья Пономарев

Оппозиционные силы, которые могут прийти к власти на подконтрольной ВСУ части Курщины и создать т.наз. "Курскую народную республику", будут обладать определенной легитимностью в глазах мировой общественности в отличие от избранных на днях российских депутатов.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал экс-депутат Госдумы РФ, оппозиционный российский политик Илья Пономарев.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в блиц-интервью: "Поворотная точка в войне": Пономарев о главной опасности для Путина и планах Зеленского".

Он объяснил, что у депутатов есть национальная легитимность, поскольку они были ранее избраны на международно признанных выборах в федеральные органы власти. А новые выборы, которые прошли 8 сентября, в единый день голосования в РФ, наоборот, международным сообществом не признаны.

— Поэтому это единственные люди, у кого есть хоть какая-то, хоть остаточная легитимность, ведь они избирались, когда соответствующие выборы еще были. Но в отношении Курской области это не имеет никакого значения в принципе, — говорит экс-депутат Госдумы.

По его мнению, создавать новую власть в России нужно снизу: организовать местное самоуправление на этих территориях, провести местные выборы.

— Их и готовились проводить как раз 8 сентября, но военные действия помешали этому. Так их очень легко подхватить, устранить все нарушения, которые происходят в ходе избирательного процесса, и провести местные выборы, — считает Илья Пономарев.

Он подчеркнул, что задача "Съезда народных депутатов" (теневого парламента РФ) — помочь это организовать.

— В итоге сами куряне кого-то изберут. Это касается и народного губернатора Курской области. Соответственно, надо провести выборы. Просто кто-то их же должен организовать. И, конечно, правильно, если их будут организовывать политики с общероссийской легитимностью и по закону, который "Съезд народных депутатов" уже разработал. Это закон о том, каким образом проводить местные выборы, чтобы не было путинских фальсификаций, — резюмировал российский оппозиционер.

Напомним, российский социолог Игорь Эйдман назвал "Телеграфу" условие создания "Курской народной республики".