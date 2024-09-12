Умер известный российский журналист: что он говорил о войне в Украине

Прибывшие медики не успели его спасти

В Москве в своей квартире умер российский тележурналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет. Последние годы тяжело болел, ему диагностировали ишемию головного мозга.

Об этом пишет Daily Storm. Информацию о смерти подтвердила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

По данным Telegram-канала Baza, предварительная причина смерти Сванидзе — пневмония. Журналист скончался вечером 11 сентября в своей квартире на улице Маршала Василевского.

"У Сванидзе был приступ сильного кашля, температура и сильная одышка. Родные журналиста приняли решение вызвать скорую помощь. Прибывшие медики спасти Сванидзе не успели — он умер в присутствии врачей скорой", — говорится в сообщении.

Как пишет SHOT, последние два месяца Николай Сванидзе с трудом разговаривал и уже не отвечал на звонки. Он общался с близкими только сообщениями.

"Сванидзе в 2023 году переболел пневмонией, также ему поставили диагноз: ишемия головного мозга. Ещё за несколько лет до этого у журналиста случался инсульт. Семья возила его лечиться в Израиль, в последний год он проходил реабилитацию в России", — отмечается в посте.

Что известно о Николае Сванидзе

Родился 2 апреля 1955 года.

Работал на телевидении и радио в Москве.

С ноября 2013 по январь 2022 года работал на радиостанции "Серебряный дождь". Ведущий программ "Тема дня за 60 секунд" (2013—2022), "История в лицах" (2015—2020), "Главные темы недели" (2015—2017).

В августе 2022 года совместно с рядом российских правозащитников и учёных подписал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, предложив ему содействовать отмене смертной казни в самопровозглашённой "ДНР".

Входил в Совет по правам человека, был исключён в ноябре 2022 года по решению президента Путина.

В декабре 2022 года Сванидзе уволили с должности директора Института массмедиа и рекламы РГГУ, которую он занимал двенадцать лет.

Николай Сванидзе

Что Николай Сванидзе говорил о войне в Украине

В начале полномасштабной войны Сванидзе заявил, что российская власть не добьется своих целей, а российский народ уже стал ненавидим во всем мире, ведь его страну считают оккупантом и агрессором.

"Исторически дела фиговые… "Спецоперация", в которой армии двух стран стреляют друг в друга, называется война — всегда. А нам об этом запретили говорить, как в аллегории про Вовочку — война есть, а слова нет, — констатирует журналист. — Но это война между двумя очень близкими народами. В которой весь мир обвиняет нас, имея для этого все основания. И это уж точно не фейк, это правда, ужасная, кошмарная правда, которая будет нам очень дорого стоить в историческом смысле. Она отрезала нас от мира, фактически закрыла будущее для наших детей и внуков…", — говорил он.

При этом он был уверен, что Украина не проиграет в этой войне:

"Украина может проиграть войну по соотношению сил, но капитулировать — я в это не верю".

Сванидзе говорил, что России в этой битве удастся получить только лишь поражение.

"Уже понятно, что для Украины свет в конце тоннеля виден. Страну усилиями всего Запада поднимут из руин. А вот с Россией все сложнее. Она загнала — то есть мы себя загнали — в такую позицию, что в смысле перспектив глобальной конкуренции, говоря шахматным жаргоном, твердо стоим на проигрыш. И свет впереди пока не просматривается", — говорил Сванидзе в одном из интервью в 2023 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России умер главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М", который захватчики нередко используют для атаки по Украине.