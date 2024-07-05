Рубил дерево на благо армии РФ, а оно его убило: в России погиб глава района

Умер уже в больнице от полученных травм

В пятницу, 5 июля, в России погиб глава Советского района Курской области Сергей Белых. На него упало дерево во время заготовки дров для нужд русской оккупационной армии.

Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, инцидент произошел в пятницу утром.

Именно тогда в области неподалеку от поселка Кшенский проходили работы по заготовке дров для нужд "СВО".

Сергей Белых

"В результате падения срубленного дерева пострадал и.о. главы Советского района Сергей Валентинович Белых. Немедленно его доставили в районную больницу для оказания помощи", — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Однако спустя некоторое время Белых скончался в госпитале от полученных травм.

Напомним, что в одной из областей России неожиданно ввели графики отключения света. Причиной стала перегрузка сети из-за жары.

Также Россию накрыл мощный ураган "Орхан". В Московской области шквальный ветер повалил деревья, а ливень превратил дороги в реки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Подмосковье вспыхнул торговый центр. Огонь охватил и частные дома.