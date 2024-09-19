Хочуть повторити підрив Каховської ГЕС? Росіяни активно мінують нові дамби

Це "закладка" на майбутнє

Російські війська активно мінують дамби в Бєлгородській області, ймовірно, готуючись до нових провокацій з метою звинуватити Україну в гуманітарній та екологічній катастрофі.

Про це в Telegram повідомив речник оперативно – тактичного угрупування "Харків" Сил оборони України Віталій Саранцев. За його словами, ворог не лише активно будує оборонні укріплення навколо міста Бєлгород, а й активно мінує гідроспоруди загального і спеціального призначення.

Саранцев зазначив, що такі дії росіян можна розцінювати як "закладку" на майбутнє. Якщо ситуація різко зміниться, то ЗС РФ доведеться підривати дамби, щоб загальмувати рух ЗСУ.

"Можна припустити те, що РФ готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб у подальшому звинуватити Україну у екологічних та гуманітарних наслідках", — заявив речник.

Він додав, що подібні дії можуть бути використані росіянами для мобілізації населення на війну та відволікання від внутрішніх проблем. Підрив дамб може призвести до екологічної катастрофи, підкреслив Саранцев.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала контрнаступ у Курській області. Він каже, що все йде за планом.