Не только склад боеприпасов: СБУ нанесла удар по еще одному важному объекту РФ

Украинские специалисты методично зачищают российские военные объекты

Специалисты Службы безопасности Украины в ночь на 21 сентября нанесли удар по складу боеприпасов неподалеку от поселка Октябрський в Тверской области. Помимо того, под раздачу попал военный аэродром "Шайковка".

Об этом пишет УНН со ссылкой на проинформированные источники. Там напомнили, что на этом аэродроме базируются самолеты Ту-22М, которые часто поднимаются в воздух для обстрелов Украины.

"На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце тверской области. Сегодня пришла очередь следующего по размерам склада — одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон "падения обломков" — в самом разгаре", — говорится в сообщении.

Других деталей об ударах по "Шайковке" специалисты СБУ не раскрыли.

Как известно, авиабаза находится неподалеку одноименного населенного пункта в Калужской области. Там базируется 52-й гвардейский тяжёлый бомбардировочный авиационный полк, который имеет в своем распоряжении самолеты Ту-22М3.

Именно оттуда взлетали самолеты, которые запустили ракеты по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, по жилой многоэтажке в Днепре 13 января 2023 года, а также по детской клинике "Охматдет" в июле 2024 года.

Из-за этого авиабаза несколько раз становилась целью атак украинских спецслужб. В частности удары по ней наносились в августе 2023 года, вследствие чего был поврежден один из самолетов.