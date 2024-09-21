Не тільки склад боєприпасів: СБУ завдала удару по ще одному важливому об’єкту РФ

Українські фахівці методично зачищають російські військові об’єкти

Фахівці Служби безпеки України в ніч на 21 вересня завдали удару по складу боєприпасів неподалік селища Октябрський у Тверській області. Крім того, під роздачу потрапив військовий аеродром "Шайковка".

Про це пише УНН із посиланням на поінформовані джерела. Там нагадали, що на цьому аеродромі базуються літаки Ту-22М, які часто підіймаються у повітря для обстрілів України.

"Цього тижня ми вже підірвали великий арсенал у Торопці у Тверській області. Сьогодні настала черга наступного за розмірами складу — одного з важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон "падіння уламків" — у самому розпалі", — йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Інших деталей про удари по "Шайковці" фахівці СБУ не розкрили.

Як відомо, авіабаза знаходиться неподалік однойменного населеного пункту Калузької області. Там базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, який має у своєму розпорядженні літаки Ту-22М3.

Саме звідти злітали літаки, які запустили ракети по торговому центру "Амстор" у Кременчуці, житловій багатоповерхівці в Дніпрі 13 січня 2023 року, а також дитячій клініці "Охматдит" у липні 2024 року.

Через це авіабаза кілька разів ставала за мету атак українських спецслужб. Зокрема удари по ній завдавалися у серпні 2023 року, внаслідок чого було пошкоджено один із літаків.