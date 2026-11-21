На подарочной карточке имя и фамилия отвечают на вопрос "кому?"

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Женская фамилия Коваль не склоняется, потому что заканчивается на согласный, а мужская фамилия с таким же окончанием изменяется по падежам. Поэтому на подарках пишем "Олені Коваль" и "Андрію Ковалю".

Как это правило работает в подписях к подаркам, рассказывает "Телеграф". В списке обе фамилии стоят в именительном падеже, а когда подписываем подарок для конкретного человека, ставим его имя и фамилию в дательный падеж.

В дательном падеже оба имени изменяют форму: "Олена" становится "Оленою" только в творительном, а в дательном имеет форму "Олені", "Андрій" – "Андрію". Фамилия "Олени" сохраняет форму "Коваль", а в фамилии "Андрія" появляется окончание -ю; в дательном также нормативна форма "Ковалеві".

У мужской фамилии Коваль есть еще одна форма дательного падежа – Ковалеві Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Разницу видно и в родительном падеже: "подарунок для Олени Коваль" и "подарунок для Андрія Коваля". В творительном падеже будет "з Оленою Коваль" и "з Андрієм Ковалем".

Как сообщал "Телеграф", при обращении к человеку по имени Илья правильно употреблять форму "Ілле".