Если скрывать нечего, считает депутат, то украинцы должны услышать позицию НАБУ лично от его руководителя

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Поддержка независимости НАБУ не дает его руководству индульгенции. Именно поэтому глава Бюро Семен Кривонос должен был бы прийти во временную следственную комиссию, чтобы дать ответы на вопросы, которые интересуют общество.

Такое мнение высказал глава парламентской ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко в эфире программы "Бутусов Плюс".

"Если речь идет о директоре Национального антикоррупционного бюро, который был осужден судом за подкуп избирателей и, чтобы избежать этого, – ложно усыновил ребенка… Послушайте, это очень серьезно. Здесь огромная моральная составляющая. Это то, что называют "скелетом в шкафу". Так поступать нельзя. Фактически сегодня атаку на НАБУ как на институцию осуществляет сам Семен Кривонос", – считает Гончаренко.

Народный избранник настаивает на личных объяснениях директора НАБУ перед парламентской комиссией.

"Кривонос избегает прийти на ВСК. В парламент, который создал НАБУ. В парламент, который представляет народ Украины, на который работает НАБУ. Почему ты избегаешь? Приходи, дай ответы. Если у тебя есть ответы на все эти вопросы, дай их. Если их у тебя нет, ну, это уже другая история", – подчеркивает Гончаренко.

Отметим, что Семена Кривоноса хотят видеть на заседании временной следственной комиссии парламента, которую возглавляет Алексей Гончаренко, из-за недавних громких заявлений генерала СБУ Сергея Дуки. В частности, Дука заявил, что уголовное дело НАБУ (речь идет об операции "Карфаген" – ред.) сфальсифицировано. По его словам, он готов пройти полиграф, чтобы подтвердить свою невиновность. Аналогичную проверку Дука предложил пройти Кривоносу, а также главе САП Александру Клименко.