Він же Платов, він же Михайло Іванович: 5 маловідомих фактів про Путіна та його "секретну" родину (фото)

Про деякі факти знають мало хто

Сьогодні, 7 жовтня, свій день народження відзначає один із найкривавіших лідерів 21-го століття — Володимир Путін. Його біографія сповнена загадкових та маловідомих фактів.

"Телеграф" розповідає про кілька із них.

Клички та секретні імена Путіна

Під час навчання у розвідувальній школі у нинішнього президента РФ був псевдонім Платов. За словами самого Путіна, цей псевдонім йому було видано керівництвом курсу і довгий час про нього ніхто не знав.

За словами бізнесмена Сергія Колесникова, російські бізнесмени, обговорюючи між собою російського президента, називають його Михайлом Івановичем. Так, наприклад, у фільмі "Таємні багатства Путіна" людина, представлена Колесніковим як співвласник банку "Росія" Микола Шамалов, говорить про "гроші Михайла Івановича". Колесников стверджує, що це під цим ім’ям мається на увазі Володимир Путін. У мережі є інформація про те, що Путін став "Михайлом Івановичем" нібито під час активної роботи дачного кооперативу "Озеро", заснованого Путіним у 1996 році.

"Окурок" та "бледная моль" — радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець в інтерв’ю "Апострофу" говорив, що найкраще його охарактеризували ті псевдоніми, якими його нагородили під час навчання та роботи. Перший — це "окурок", другий — "бледная моль".

Секретні діти Путіна

Крім Марії Воронцової, Катерини Тихонової, матір’ю яких є його колишня дружина Людмила, та позашлюбної доньки від Світлани Кривоногих, російський диктатор має ще й двох синів від Аліни Кабаєвої.

"Їх не можна знайти в державних базах даних, з дитинства вони мають документи прикриття, які в основному роблять для розвідників і людей під держзахитом. Їхні дати народження знають лише найближчі родичі", — пишуть журналісти "Досьє".

За даними Sonntags Zeitung, перший син Путіна народився навесні 2015 року у швейцарській клініці Sant’Anna у Лугано, а навесні 2019 року на світ з’явився і другий, проте вже в Москві.

Сам Володимир Путін нещодавно згадав, що його "маленькі члени сім’ї" розмовляють китайською мовою.

"Члени моєї родини, маленькі, теж розмовляють китайською мовою. Говорять вільно", — похвалився він школярам.

Альтернативний батько Путіна

За офіційною легендою Кремля, майбутній президент РФ народився в Ленінграді "у простій сім’ї і жив як пересічна нормальна людина". Стверджується, що матір’ю була Марія Іванівна Шеломова, а батьком диктатора був Володимир Спіридонович Путін.

Як пише OBOZ.UA, колишній співробітник резидентури ГРУ СРСР у Женеві Віктор Суворов на початку нульових показав польській газеті знайдений ним у секретних британських архівах фотознімок, на якому зображено шестеро чоловіків, серед яких нібито міг бути справжній батько Путіна.

Колишній радянський розвідник стверджує, що фото було зроблено в ході придушення Варшавського повстання, що сталося у 1944 році, а батько нинішнього кремлівського диктатора на той час служив у російській визвольній армії генерала Власова, яка під час Другої світової війни воювала у складі нацистської армії проти СРСР.

Альтернативна мати Путіна

Як пише OBOZ, нібито "справжня мати" Путіна насправді жила в Грузії, і з нею він прожив лише кілька років свого дитинства. За словами польської письменниці, журналістки, номінантки на Нобелівську премію миру 2005 року Крістіни Курчаб-Редліх, майбутньому російському президентові у 1950-1960 роках довелося проживати у чотирьох сім’ях, а рідного батька Путін зовсім ніколи не бачив.

Журналістка стверджує, що справжньою матір’ю диктатора була Віра Миколаївна Осепашвілі (Путіна), яка народилася у 1926 році та станом на 2022 рік проживала у грузинському селі Метехи.

"Після Другої світової війни жінка познайомилася з Платоном Приваловим, завагітніла, але згодом дізналася, що чоловік одружений. Жінка зібрала речі та поїхала до своїх батьків у Терьохіно, де й народився майбутній диктатор", — йдеться у матеріалі.

Дід Путіна працював кухарем у Леніна

"Він кухарем у нього працював, спочатку у Леніна, потім у Сталіна, в одній із підмосковних дач, у Гірках", — сказав Путін. "Дивно, що діда та інших старших родичів у моїй родині не репресували".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у молодості виглядав Путін, який розв’язав криваву війну в Україні.