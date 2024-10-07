Навальную приговорили в России за подготовку "теракта в Мариуполе": что известно о деле

Женщину пытали во время допросов

Украинку Ирину Навальную в России приговорили к 8 годам колонии общего режима за подготовку "теракта в Мариуполе". Она якобы планировала устроить взрыв в админздании.

Как отмечают росСМИ, решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Ирина Навальная обвиняется в том, что она якобы "готовила теракт".

По данным следствия, 26-летняя уроженка Мариуполя якобы хотела устроить взрыв у здания администрации во временно оккупированном Мариуполе. Именно тогда, когда там проводили "референдум" о вхождении в состав так называемых "ДНР" и "ЛНР".

По мнению россиян, Навальная якобы работала на украинские спецслужбы и получила "от сообщника" 25 тысяч гривен на покупку велосипеда для "конспиративной перевозки самодельного взрывного устройства".

В то же время адвокат обвиняемой Иван Бондаренко заявил, что будет оспаривать приговор.

Заметим, что Навальную задержали еще 27 сентября 2022 года, именно тогда об этом писали росСМИ. По их словам, украинка якобы "признала вину".

Однако во время суда Навальная не раз подчеркивала, что ее пытали сразу после задержания.

"Я говорила, что не совершала никаких преступлений. Меня посадили на стул и стали бить по голове, по ногам, били в бедро электрошокером. Обещали, что просто так меня уже не отпустят, но если я во всем признаюсь, то скорее попаду на обмен с Украиной и поеду к маме", — сказала она.

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