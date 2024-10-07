Навальну засудили в Росії за підготовку "теракту у Маріуполі": що відомо про справу

Жінку катували під час допитів

Українку Ірину Навальну в Росії засудили до 8 років колонії загального режиму за "підготовку теракту у Маріуполі". Вона нібито планувала влаштувати вибух в адмінбудівлі.

Як зазначають росЗМІ, рішення ухвалив Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. Ірину Навальну звинувачують у тому, що вона нібито "готувала теракт".

За даними слідства, 26-річна уродженка Маріуполя нібито хотіла влаштувати вибух біля будівлі адміністрації у тимчасово окупованому Маріуполі. Саме тоді, коли там проводили "референдум" про входження до складу РФ так званих "ДНР" та "ЛНР".

На думку росіян, Навальна нібито працювала на українські спецслужби та отримала "від спільника" 25 тисяч гривень на купівлю велосипеда для "конспіративного перевезення саморобного вибухового пристрою".

Водночас адвокат обвинувачуваної Іван Бондаренко заявив, що оскаржуватиме вирок.

Зауважимо, що затримали Навальну ще 27 вересня 2022 року, саме тоді про це писали росЗМІ. За їх словами, що українка нібито "визнала провину".

Проте під час суду Навальна не одноразово наголошувала, що її катували одразу після затримання.

"Я говорила, що не робила жодних злочинів. Мене посадили на стілець і стали бити по голові, по ногах, били в стегно електрошокером. Обіцяли, що просто так мене вже не відпустять, але якщо я в усьому зізнаюся, то швидше потраплю на обмін з Україною та поїду до мами", — сказала вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям пояснили, чому Пекін не союзник Москви.