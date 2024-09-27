"Будете уничтожены": три пассажирских самолета в России получили странные сообщения

Сообщения якобы приходили экипажу на аварийной частоте

В пятницу, 27 сентября, экипажи сразу трех пассажирских самолетов российских авиакомпаний получили угрозы об уничтожении на английском языке в момент полета. На тот момент лайнеры пролетали над южными регионами страны.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Первыми такое сообщение получили пилоты "Боинга" 737-800 авиакомпании "Победа".

Самолет летел из Санкт-Петербурга во Владикавказ. В момент получения угрозы лайнер с 185 пассажирами готовился к посадке. Сообщение якобы пришло экипажу на аварийной частоте.

"Неожиданно экипажу на аварийной частоте поступило сообщение от неизвестных на английском языке: "Покиньте воздушное пространство, или будете уничтожены"., — говорится в сообщении.

Аналогичные угрозы вскоре получили пилоты лайнера SSJ-100 авиакомпании "Азимут" сообщением Уфа – Минеральные Воды и самолета, направлявшегося из Москвы в Анталью.

Baza пишет, что в настоящее время правоохранители выясняют, откуда шел сигнал ложной угрозы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Норвегия не дала самолету из РФ сесть в ее аэропорту.