"Будете уничтожены": три пассажирских самолета в России получили странные сообщения
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Сообщения якобы приходили экипажу на аварийной частоте
В пятницу, 27 сентября, экипажи сразу трех пассажирских самолетов российских авиакомпаний получили угрозы об уничтожении на английском языке в момент полета. На тот момент лайнеры пролетали над южными регионами страны.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Первыми такое сообщение получили пилоты "Боинга" 737-800 авиакомпании "Победа".
Самолет летел из Санкт-Петербурга во Владикавказ. В момент получения угрозы лайнер с 185 пассажирами готовился к посадке. Сообщение якобы пришло экипажу на аварийной частоте.
"Неожиданно экипажу на аварийной частоте поступило сообщение от неизвестных на английском языке: "Покиньте воздушное пространство, или будете уничтожены"., — говорится в сообщении.
Аналогичные угрозы вскоре получили пилоты лайнера SSJ-100 авиакомпании "Азимут" сообщением Уфа – Минеральные Воды и самолета, направлявшегося из Москвы в Анталью.
Baza пишет, что в настоящее время правоохранители выясняют, откуда шел сигнал ложной угрозы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Норвегия не дала самолету из РФ сесть в ее аэропорту.