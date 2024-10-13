У Росії впав літак Ан-3: є загиблий, що відомо (фото)

На місці працюють відповідні служби

В Олекмінському районі Якутії в Росії здійснив аварійну посадку літак Ан-3 АК "Борус". Внаслідок пригоди один із пасажирів загинув.

Про це було повідомлено у Telegram-каналі МНС республіки Саха (Якутія). Там зазначили, що інцидент стався у ніч проти 13 жовтня.

"До Головного управління МНС Росії по Республіці Саха (Якутія) надійшло повідомлення про те, що за 1,5 км від м. Олекмінськ здійснив аварійну посадку літак Ан-3 АК "Борус", — йдеться в повідомленні.

На борту було п’ять осіб. Із них троє входили до складу екіпажу, а ще двоє були пасажирами.

"У готовності до реагування 5 рятувальників ГУ МНС Росії з РС(Я) та 1 повітряне судно Мі-8 ХАСЦ МНС Росії", — заявили в пресслужбі.

У пабліках тим часом пишуть, що попередньою причиною події стала нібито втрата тяги двигуна, що призвело до його відмови. На місці зараз продовжують працювати всі екстрені служби.

Довідка: Ан-3 — версія вантажопасажирського літака Ан-2 з турбогвинтовим двигуном (спроєктований Омським моторобудівним КБ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні в Росії розбився військовий літак. Пріоритетною версією події називають відмову техніки.