Под Москвой произошел пожар на военном аэродроме: что известно (фото, видео)

Площадь пожара составляет 800 кв.м

В Московской области вспыхнул пожар на военном аэродроме. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. Локализовать огонь россиянам пока не удается.

Информация об этом днем 16 октября стала появляться в социальных сетях. В частности, паблики уже публикуют фото и видео с места происшествия.

Отмечается, что пожар случился на территории военного аэродрома Чкаловский. Площадь возгорания занимает 800 квадратных метров.

"По данным близких к силовикам тг-каналов, загорелось административное здание, площадь пожара — 800 кв.м. Предварительно, обошлось без пострадавших", — пишет Telegram-канал ASTRA.

Официальных комментариев по данному поводу пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале октября текущего года СБУ атаковали российский военный аэродром "Борисоглебск". Целью украинских беспилотников стали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34. Россияне писали в соцсетях о работе ПВО, а также жаловались на пролеты множества беспилотников и мощные взрывы и пожар в районе местного аэродрома.