Під Москвою сталася пожежа на військовому аеродромі: що відомо (фото, відео)

Площа пожежі складає 800 кв.

У Московській області спалахнула пожежа на військовому аеродромі. Займання присвоєно другий ранг складності. Локалізувати вогонь росіянам поки що не вдається.

Інформація про це вдень 16 жовтня почала з’являтися у соціальних мережах. Зокрема пабліки вже публікують фото та відео з місця події.

Зазначається, що пожежа сталася на території військового аеродрому Чкаловський. Площа займання займає 800 кв.

"За даними близьких до силовиків ТГ-каналів, спалахнув адміністративний будинок, площа пожежі — 800 кв.м. Попередньо, обійшлося без постраждалих", — пише Telegram-канал ASTRA.

Офіційних коментарів із цього приводу поки що немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку жовтня поточного року СБУ атакували російський військовий аеродром "Борисоглібськ". Метою українських безпілотників стали склади із КАБами, стоянки літаків СУ-35 та СУ-34. Росіяни писали у соцмережах про роботу ППО, а також скаржилися на прольоти безлічі безпілотників та потужні вибухи та пожежу в районі місцевого аеродрому.