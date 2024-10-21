У Путина может появиться новый враг из-за приглашения КНДР на фронт, — Bild

КНДР может стать источником проблем для России из-за войны в Украине

Отправка северокорейских военных на фронт в Украину может стать серьезной проблемой для президента России Владимира Путина. Это может привести к обострению отношений между Россией и Южной Кореей – одним из сильнейших военных государств мира.

Как сообщает обозреватель немецкого издания BILD Альберт Линк, Северная Корея уже направила в Россию около 1500 военнослужащих сил специального назначения для подготовки к участию в боевых действиях в Украине. В общей сложности КНДР планирует отправить на фронт четыре бригады, то есть около 12 тысяч солдат, включая подразделения спецназа.

Соответствующую информацию подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что Украина получила данные от разведывательных служб о подготовке 10 тысяч северокорейских военных для участия в конфликте.

Кремль пока опровергает использование северокорейских ракет и военнослужащих, но спутниковые снимки фиксируют присутствие более 400 бойцов КНДР, которые проходят обучение вблизи Хабаровска на востоке России. Ранее КНДР переправила в Россию тысячи контейнеров с гранатами, ракетами и гранатометами.

Такое вовлечение военных Северной Кореи в войну в Украине может привести к обострению отношений России с Южной Кореей. По данным агентства Yonhap, Сеул уже вызвал российского посла, чтобы выразить свой протест. Южная Корея является одним из ведущих военных государств мира, поэтому его реакция может стать серьезной проблемой для Кремля.

Ища новые ресурсы для ведения полномасштабной войны в Украине, Путин рискует получить еще одного мощного врага в лице Южной Кореи. Это может значительно усложнить положение России на международной арене и усилить изоляцию Кремля, пишет обозреватель Альберт Линк.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что солдаты КНДР скрылись с позиций на востоке Украины. Их планируют бросить на штурмы против ВСУ.