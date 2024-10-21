На Донбассе уже заметили флаг КНДР: в СНБО объяснили, что это значит (карта, фото)

РФ пытается посеять страх

Пока Северная Корея перебрасывает свои войска в Россию, в сети появилось фото с флагом КНДР в Донецкой области. Его заметили возле недавно оккупированного украинского поселка Цукурино на Покровском направлении.

Флаг КНДР разместили на одном из терриконов. Рядом с ним также поставили флаг России.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что история о флагах РФ и КНДР, которые россияне якобы вывесили на Покровском направлении, является исключительно элементом информационных операций. По его словам, сейчас россияне будут масштабировать тему КНДР и пытаться использовать ее в качестве пропаганды страха против Украины.

"Будут пугать максимально, будут пытаться извращать правдивую информацию о 12 тысячах военных КНДР на территории России, ложью о сотнях тысяч. Военные КНДР действительно есть и их готовят к войне. Но количество фиксируется не такое, как сообщают враги. Поэтому и будут истории о флагах, независимо от того вывесили ли их где-то, или "зафотошопили", и сколько они провисели по времени", — подчеркнул Коваленко.

Цукурино на карте

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч пехотинцев из Северной Кореи сейчас проходят обучение на востоке России. В дальнейшем они примут участие в войне против Украины на стороне РФ. Ранее о непосредственном участии КНДР в войне с Украиной заявил президент Украины Владимир Зеленский.