Садовенко в Москве обзавелась всеми атрибутами генеральской жены

Телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ продолжает раскрывать поднаготную генералов Минобороны времен нынешнего главы Совета безопасности Сергея Шойгу. В настоящее время очередь дошла до заместителя министра обороны Юрия Садовенко, который недавно был отправлен в отставку.

Генерал Юрий Садовенко, вынужденно уступивший жену коллеге Тимуру Иванову, но не опустивший руки тп уехал на море и очень скоро из командировки с юга привез себе новую невесту. Такую, что о ее прошлом до сих пор шепчется вся массажная промышленность Сочи. Об этом говорится на странице телеграмм канала.

"Юрий Садовенко на курорте был практическим безупречным. В поисках новой любви генерал не стал даже никуда ходить, она приехала сама, а если точнее, то он ее вызвал к себе в гостиницу сам", — говорится в сообщении.

На тот момент 31-летняя массажистка Анна Коткина, приехавшая в Сочи из Приморья попытать счастья и обрести богатого жениха, свой счастливый билет не упустила. Уже после нескольких свиданий в сочетании с расслабляющими практиками массажистки и курортный роман перерос в отношения. А вскоре и в билеты на самолет в Москву: сначала для Анны, потом для ее мамы и кота.

Взяв после свадьбы фамилию мужа, Анна Садовенко в Москве обзавелась всеми атрибутами генеральской жены: пересела за руль "Мерседеса", переехала в престижный ЖК "Кутузовская Ривьера", но телефонный номер не изменила и получает звонки от сочинских любителей. Что, очень не нравится ее мужу.

Как удалось выяснить ВЧК-ОГПУ, Анна Коткина приехала на курорты Краснодарского края из Приморья, где жила с матерью. Там она работала секретарем директора наркологического кабинета. Ее старый контакт фигурирует в записных книжках, как Аня Номера.

Женщина активно себя пробовала в разных профессиях, искала рабочих для Польши, Израиля, Кореи, работала в логистической компании и продавцом в магазине. Однако потом остановилась на другой профессии — большая часть упоминаний Анны Коткиной связана с предоставлением услуг по массажу с выездом. И, учитывая, что указывает контактный номер Анны Коткиной, ей приходилось делать массаж даже в Казино.

Ранее "Телеграф" писал, что в России задержали замглавы Генштаба генерала Вадима Шамарина. Перед этим по делу о взятке был арестован Тимур Иванов, занимавший должность замминистра обороны.