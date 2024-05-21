Третий топ-военный за месяц: в РФ арестовали генерала, командовавшего целой армией

Попова отстранили еще год назад

В России продолжаются аресты топовых военначальников. На этот раз в наручники заковали бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова.

Об этом сообщают РосСМИ. По их данным, Попов был задержан по подозрению в крупном мошенничестве на сумму свыше 100 миллионов рублей. Следователи считают, что Попов имеет прямое отношение к хищениям материалов, закупленных для строительства российской линии обороны во временно оккупированной Запорожской области. Дескать, тот продал металлоконструкции, которые были переданы местным псевдовластям по гуманитарной линии.

Как напоминает украинский блогер Денис Казанский, Попов — это генерал, которого год назад отстранили от командования армией после того, как он выступил со скандальными обвинениями в адрес российского Генштаба и открыто заявил о проблемах в армии РФ.

"Очень хорошо! Чистки и грызня в России продолжаются", — отметил Казанский.

Напомним, что это уже не первое уголовное дело против высокопоставленного сотрудника Минобороны за последнее время. В конце апреля по делу о взятке был арестован Тимур Иванов, занимавший должность замминистра обороны.